Tanti ubriachi e guai in discoteca, notte impegnativa per la polizia

VICENZA - È statala notte tra giovedì e venerdì per gli agenti della polizia di Stato chiamati in due noti locali cittadini: aldi via Vecchia Ferriera e aldi via Zamenhoff. Inoltre hanno fermato un automobilista ubriaco con un tasso di quasi: un pericolo per la circolazione.Al Kiss gli agenti sono intervenuti per due clienti vicentini ubriachi che dopo una serata esagerata e costosa. Alla vista delle divise i due amici si sono calmati e hanno saldato il conto. Poco dopo lungo viale degli Scaligeri gli stessi agenti hanno fermato una Fiat Panda che procedeva a scatti. Il conducente, un, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso quasioltre il limite di 0,50 grammi/litro. Pure il passeggero è risultato positivo, con un tasso lievemente inferiore. Per entrambi è scattato ile l’auto è stata sequestrata.Al Custom gli agenti sono intervenuti per una 24enne vicentina di origini colombiane, che furiosa per il furto del cellulare subito nel locale aveva raggiunto la consolle del dj per fare spegnere la musica e lanciare un messaggio di allerta ai presenti. Respinta dal dj la ragazza si èdel microfono, ma alla vista delle divise si è calmata e la situazione è tornata alla normalità.