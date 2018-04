di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARE - È morto a, nella sua casa di via Btg. Monte Berico,,mentre facevanell’ospedale di Negrar (Vr). I sanitari del Suem intervenuti per i soccorsi nulla hanno potuto fare per strapparlo dalla morte. È stato un decesso improvviso, probabilmente provocato da un’Sul caso sono intervenuti i carabinieri della locale stazione comandata dal maresciallo Ugo Turriziani. Ladi Vicenza con il pm Hans Roderich Blattner ha avviato un’sulla salma per capire se il decesso avvenuto mercoledì verso mezzogiorno possa essere. Appassionato di sport edi calcetto all’oratorio di Lumignano, aveva ideato la corsa dei carrettini che da 5 anni si svolge a Lumignano nell’ultima domenica di giugno. Antonio Cabrellon, operaio, ha lasciato la moglie Cristina e le figlie Serena e Noemi.