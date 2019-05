Droga, maxi-blitz al parco: gettano l'hashish ma il cane lo trova subito

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Nel pomeriggio di venerdì 10 maggio è scattata una maxi operazione di controllo sul territorio comunale con cinque equipaggi della polizia di Stato, supportati dall'Unità cinofila antidroga di Padova, e da tre equipaggi della polizia locale Alto Vicentino. Sono state organizzate tre squadre miste che hanno proceduto al controllo stradale con il sistema Mercurio che consente l’immediata interrogazione alla Banca dati delle forze di polizia dei veicoli e persone in transito: sono stati controllati 1.817 veicoli.Allo Skate park di via Baratto il cane antidroga ha rinvenuto a terra quattro frammenti di hashish, del peso complessivo di circa 6 grammi, gettati da un gruppo di giovani alla vista degli agenti. Alla stazione ferroviaria un 21enne è stato trovato in possesso di uno spinello: è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.In una sala slot limitrofa a viale dell'Industria alle 16.55 erano presenti dodici clienti intenti a giocare. È stato accertato che alcuni di loro erano all'interno della sala dalle 12 e che non avevano mai smesso di giocare nonostante il divieto vigente dalle 13 alle 17. Per tale motivo il titolare del locale è stato sanzionato con 250 euro per violazione dell'ordinanza comunale. Sono in corso accertamenti per altre irregolarità amministrative.