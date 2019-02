Gita con l'amico finisce male: escursionista colto da malore sul monte Summano

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOVENE ROCCHETTE - Intervento salva-vitanella tarda mattinata odierna sulle pendici delda parte del Soccorso alpino di Schio che allertato dal 118 poco dopo le 11 è scattato per soccorrere, che in compagnia di un amico nel percorre il sentiero per raggiungere la vetta a quota 1.299 è stato colto da malore. Ottenute le coordinate gps del punto in cui si trovavano i due escursionisti, grazie all'applicazione di geolocalizzazione per smartphone, una squadra di volontari si è avvicinata il più possibile in fuoristrada, per proseguire a piedi e raggiungere in una ventina di minuti inl’escursionista colto da malore. Ai soccorritori si è presto affiancato il personale medico dell'elicottero di Verona Emergenza, che atterrato nelle vicinanze ha prestato le cure più urgenti all'escursionista per trasportalo nel vicino ospedale Alto Vicentino di Santorso per le cure del caso.