Fatale la caduta dal capannone: morto il manutentore di 34 anni

MALO - Non ce l'ha fatta ilvittima ieri mattina (lunedì) di unalla Marmi De Marchi di Malo, in via Barsanti, nella zona artigianale. L'uomo, Leandro Caprarelli, residente nel Vicentino, era un tecnico dell'azienda Tecnorinergy, che ha sede sempre a Malo, è morto all'alba di oggi all'ospedale di Santorso dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo un volo di cinque metri dal tetto di un capannone dove era saluto per sistemare l'impianto fotovoltaico.Al suo arrivo, in, nel nosocomio dell'Alto Vicentino le sue condizioni erano apparse subito disperate e a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari.