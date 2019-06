Lite fuori dal locale: gli fracassa la testa a colpi di mazza da baseball

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - La polizia di Stato ha avviato un’indagine per fare chiarezza sul pestaggio dell’altra notte in via Zamenhof, all’esterno dal locale Custom. Un italiano di origini dominicane, il 26enne F.M. attorno alle 2 di venerdì 21 giugno è stato trovato a terra, in una pozza di sangue, colpito alla testa probabilmente con una mazza da baseball. È ricoverato al San Bortolo con una frattura cranica e un'emorragia per una prognosi di un mese. Dai primi riscontri pare che il giovane avesse avuto poco prima una discussione con il cubano Y.A. di 27 anni residente a Vicenza. Nella lite il cubano sarebbe stato spinto a terra per allontanarsi in auto in compagnia di amici. Il cubano poco dopo è tornato sul posto e con una mazza da baseball avrebbe colpito alla testa l’italodomenicano, sotto gli occhi di alcuni testimoni che hanno chiamato il 118 e il 113 per fornire alla polizia parte della targa dell’auto dell’assalitore, rintracciato ieri mattina e denunciato per lesioni aggravate. Il 26enne F.M. è stato soccorso dal Suem e ricoverato al San Bortolo, è grave ma non corre pericolo di vita.