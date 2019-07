Canoa, Leonardo Pontarollo campione italiano under 23

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA.è il nuovo. Il giovane talento della Valbrenta, figlio d’arte del campione Robert, al suo esordio come portacolori del Cus Pavia, si è aggiudicato il titolo tricolore nel K1 maschile con il tempo di 41.900, a Piateda (Sondrio), in Valtellina, sulle acque dell’Adda.Contemporaneamente ai Campionati Italiani Junior e Under 23 sono scesi in gara sull’Adda per l’e a brillare nella categoria senior è stato ancora una volta l’atleta forgiato sulle acque del Brenta Leonardo Pontarollo che si è imposto brillantemente con il tempo di 40.890,del Valbrenta Team (41.760), bronzo per il tedesco Richard Maxime (42.030).Da ricordare che il team azzurro formato da Leonardo Pontarollo, Andrea Bernardi di Rosà e Francesco Ciotoli, ha regalato all’Italia unanella gara sprint a squadre del K1 maschile ai recenti Campionati Europei di canoa discesa a Bovec, in Slovenia.