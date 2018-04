Le Vibrazioni e 90 Wonderland al Marostica summer festival

di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA – Annunciati oggiper l’edizione 2018 del Marostica Summer festival.Ilritorna sulla scacchiera, con una nuova veste, “”, il coinvolgente party dance anni Novanta.A chiudere la manifestazione, invece, sabato, saranno, che arrivano a Marostica grazie alla nuova collaborazione del festival conLo show “90 Wonderland” torna nella cittadina scaligera con una nuova “”, nata per festeggiare il successo di questa manifestazione che continua ad entusiasmare e divertire con un mix di. Assicurati effetti speciali, gadget e video, quindi, ma la, grazie al mix delle più belledi quegli anni, accompagnate dai brani indimenticabili da cantare, e dai singoli che hanno scalato le classifiche tra il 1990 e il 2000.Grande attesa, poi, per il concerto deche faranno tappa a Marostica con il loro “”.Dopo l’apprezzata partecipazione al Festival di Sanremo con il brano che da nome al tour, eseguito per l’occasione anche con, Le Vibrazioni festeggiano la loro reunion, portando in tournee ild’inediti dal titolo “V”.La serata di chiusura del Marostica summer festival avrà inizio alle 19.30 con l’. Alle 22 salirà sul palco la rock band milanese per proporre i brani estratti dall’ultimo disco, e i grandi successi che hanno fatto la storia del gruppo. Ma, finito il concerto, la serata continuerà con ildel mattino., fanno sapere gli organizzatori, si aggiungerà prossimamente a completare il calendario di questa quarta edizione del Marostica summer festival.Oltre ai due eventi lanciati oggi, la manifestazione ospiteràil 5 e il 9 luglio.il 12 e il 13 luglio.il 16 e il 18 luglio e, per finire, il musicalin programma venerdì 20 luglio.Le prevendite agli eventi a pagamento sono disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti, mentre per informazioni è possibile consultare il sito www.marosticasummerfestival.it, oppure la paginadell’evento.