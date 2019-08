Cercasi cuochi, baristi e pasticceri: «Chi esce dalle scuole crede di essere già un esperto perché vede i programmi in tv»

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -Nel Vicentino ne mancano quasiCercasi disperatamente. E' l'appello diche, sulla base dei dati dell'ultimo rapporto del Progetto Excelsior Unioncamere, ha confermato che la provincia èdi lavoratori del settore turismo. Un problema che si protrae da tempo senza soluzione.Allegli iscritti sono paradossalmente. Ma alcuniprima di concluderli, altri arrivano al diplomarichieste. Da un lato dunque il numero di candidati è, dall'altro quelli disponibili hanno una preparazione inadeguata. Il livello della ristorazione è cresciuto e di conseguenza sono aumentate le esigenze di bar e ristoranti, spiegano alla Confcommercio di via Faccio.Risultato: il territorio è a caccia di addetti alla cucina, camerieri, pasticcieri, pizzaioli e baristi, oggi conosciuti comeNe servono esattamente 880. Un esercito.Gianluca Baratto, presidente berico della Federazione pubblici esercizi è chiaro: «Non farei una distinzione tra cucina e sala. Manca soprattutto la qualifica. Le competenze si acquisiscono lavorando, è vero, maCerchiamo in particolare giovani tra i 18 e i 24 anni».«Non passa giorno che qualche operatore non ci segnali il problema - aggiunge il direttore di Confcommercio- Siamo intervenuti con il nostro centro di formazione di Creazzo, proponendo corsi a qualifica regionale con 300 ore di aula e laboratori e 300 di stage in azienda». Informazioni su www.universitadelgustovicenza.it.