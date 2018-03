Ladri sorpresi di notte all’Ipsia Garbin: uno bloccato, l'altro riesce a fuggire

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Ancora una scuola nel mirino di ladri. Questa notte i carabinieri del Nucleo radiomobile di via Maraschin con i colleghi della stazione di Piovene hannoun 24enne ghanese residente a Schio, sorpreso in flagranza delall’interno dell’Istituto professionale statale per l’industria e l’artigianato. Poco dopo le 3 il sistema di allarme dell’istituto ha allertato la Centrale operativa per un’effrazione in corso.Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del radiomobile e della stazione di Piovene in servizio notturno in zona, in tempo per notarefuggire dalla scuola. I militari del maggiore Vincenzo Gardin sono riusciti a bloccare uno dei due con pc portatile sotto il braccio. Il complice è riuscito a scappare. Nel successivo sopralluogo i carabinieri hanno rilevato diversidell’istituto e la forzatura didi bevande e alimenti. Il portatile è stato restituito alla presidenza.