Lacci ai polsi e alle caviglie: così trovata impiccata Paola Bosa

di Vittorino Bernardi

PIANEZZE - Una parente che abita a pochi metri di distanza ed è stata sul luogo della tragedia, avevaattorno ai polsi e alle caviglie, operaia di 56 anni, trovata impiccata, con un, accanto al marito, pensionato di 58, nel capanno degli attrezzi della bifamiliare in via Moscardina 20.A fare la tragica scoperta è stato il figlio Luca di 31 anni ha chiamato il 112, il 118 e la zia vicina di casa.Si lavora su tante ipotesi da parte dei carabinieri della compagnia di Bassano del capitanoche hanno esclusodi terze persone. Il riserbo è comunque massimo da parte dei militari impegnati aogni dubbio su una tragedia che pare sia maturata all’interno della coppia e che ha sconvolto la piccola comunità di Pianezze (2.165 anime).Valter Magrin che da tempo era in cura per unaha forse maturato l’idea di farla finita, trascinando in un impeto suicida la moglie. Una prima risposta emergerà dall’autopsia sulle salme disposta per lunedì che potrebbe rilevare nella donna un’assunzione di, con conseguente stordimento. Se fosse così prenderebbe consistenza l’ipotesi che Valter Magrin possa averela moglie in stato confusionale per poi mettersi un secondo cappio al collo e farla finita con la propria vita. La tragedia potrebbe risaliredel ritrovamento dei corpi da parte del figlio.