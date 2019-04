Bmw nel fiume in piena notte, trascinata dalla corrente: illesi

VICENZA - Alle 4 della notte di oggi 25 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Siderurgia a Vicenza per un'automobile, una Bmw, finita nel fiume Retrone: illesi i due giovani occupanti che sono riusciti autonomamente a venire fuori e dare l'allarme.



Il conducente mentre percorreva la via non si è accorto della curva a gomito finendo nel fiume. I vigili del fuoco intervenuti anche con i sommozzatori e l'ausilio dell'autogru di Padova hanno agganciato la berlina Bmw, che intanto la corrente aveva spostato di oltre 150 metri dal punto di affondamento per poi recuperarla.



Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco dell'auto sono terminate alle 7.30.

