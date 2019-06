Auto cappotta all’interno del traforo dello Zovo: due feriti e tunnel chiuso

di Vittorino Bernardi

VALDAGNO - Intervento dei vigili del fuoco di Schio poco dopo le 12.15 di oggi all’interno del traforo dello Zovo che dal 1999 unisce in 4.690 metri le città di Schio e Valdagno. Per cause in corso di accertamento nel percorrere il tunnel il conducente di una, in territorio di Valdagno ha perso il controllo della guida, sbandato sulla sinistra e si è. Feriti entrambi gli occupanti, usciti autonomamente dal mezzo: soccorsi dai sanitari del Suem di Valdagno sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo per le cure del caso. I vigili del fuoco sono intervenuti per porre in sicurezza il mezzo incidentato e rendere agibile il traforo, rimasto chiuso per un paio di ore, con il traffico in antrata deviato dalle polizie locali.