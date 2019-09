Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 30 settembre, in un appartamento di un condominio di viale Milano, a Vicenza, il cui inquilino è stato messo in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con l'autoscala. Le fiamme hanno interessato l'abitazione, al quarto piano dello stabile, con lingue di fuoco che hanno lambito anche i piani superiori. I pompieri arrivati con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e altre due mezzi leggeri con 12 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento il rogo, evitando il coinvolgimento di tutto il condominio e dei fabbricati attigui. L'uomo salvato, che aveva inalato fumo, è stato preso in cura dal personale del Suem 118, intervenuto con un'ambulanza e l'automedica, e quindi portato in ospedale. Tutti i residenti hanno fatto in tempo a uscire dallo stabile. Sono ora in corso le operazioni di evacuazione del fumo e le operazioni di sopralluogo per determinare le cause dell'incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -