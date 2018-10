A fuoco l'abbattitore di fumi di un'azienda conciaria /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAREGO - Incendio questa mattina poco prima delle 9:30 in via Bocconcello a Sarego: a prendere fuoco undi un’azienda che lavora. Le squadre dei pompieri accorse da Lonigo e Vicenza con l’autobotte e l’autoscala hanno spento le fiamme, che hanno bruciato le calze poste internamente al macchinario e l’impianto di verniciatura posto alla base all’interno del capannone. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza dell'impianto.