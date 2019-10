In Riviera Berica il ponte sul fiume diventa realtà: il costo è di 10 milioni

di Roberto Cervellin

VICENZA -per la Riviera Berica. Dopo dieci anni, asi torna a parlare del collegamento con il casello diMa questa volta, oltre al progetto, ci sono i soldi:, stanziati da Provincia e Comune. E ci sono anche le firme dell'accordo, siglato a Palazzo Nievo tra la vicepresidente della Provincia, il sindaco di Vicenzae quello di LongareL'infrastruttura è molto attesa, in quanto destinata a decongestionare la zona sud del capoluogo berico. I fondi serviranno alla realizzazione dellasulla provinciale 247, del, di un'altrae del relativo tronco stradale. L'attuale passerella, transitabile a senso unico alternato, diventeràL'intero nodo vale però quasie prevede anche ildell'autostrada A4, ai cui vertici è già stato chiesto di impegnarsi nel finanziamento. «Per noi è un'opera strategica che migliora la mobilità dei residenti, fluidifica il collegamento tra sud ed est e mette in sicurezza la ciclabilità», commenta Rucco.Non è finita. Iltra Longare e la località Seculae sostituito da uno nuovo, con una pista ciclabile che si congiungerà a quella della Riviera Berica e all'argine sinistro del Bacchiglione. I lavori saranno finanziati dalla Provincia con