Maxi sequestro all'impresa conciaria: costi "fantasma" e utili nascosti

n decreto di sequestro preventivo di beni per 671.867 euro nei confronti di un imprenditore conciario 36enne di Arzignano.



Nel novembre 2016, la Guardia di finanza di Arzignano aveva accertato che una ditta individuale di Chiampo aveva, per gli anni 2012, 2013 e 2014, elementi passivi inesistenti e, per l'ultimo anno citato, anche elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Nel corso della verifica fiscale, infatti, le 'fiamme gialle' avevano constatato che il contribuente aveva inserito, nelle dichiarazioni dei redditi, costi mai contabilizzati; inoltre, nelle dichiarazioni fiscali riguardanti gli anni 2012 e 2014, sono risultati confluiti anche alcuni elementi negativi, risultanti dai registri Iva, facenti riferimento a fatture che l'imprenditore stesso, tuttavia, non ha mai esibito e di cui, ad oggi, non vi è traccia. In relazione al 2014, invece, oltre all'indicazione di costi «fantasma», la Guardia di Finanza ha appurato che l'imprenditore aveva anche «ritoccato» al ribasso i ricavi. La condotta fraudolenta avrebbe permesso all'indagato di «abbattere» consistentemente l'utile e, conseguentemente, di ottenere un indebito risparmio d'imposta che è risultato essere pari a 671.867 euro, importo corrispondente alla somma delle imposte evase nel citato triennio. Gli elementi così raccolti hanno consentito, pertanto, di ipotizzare il reato di «dichiarazione infedele» e, quindi, di proporre alla Procura il sequestro delle imposte dovute. Il riscontro è arrivato, nei giorni scorsi, mediante l'emissione di un provvedimento di sequestro. L'esecuzione è avvenuta attraverso il sequestro di saldi di conto corrente e una porzione di fabbricato di proprietà dell'indagato.

