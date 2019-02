Il Beretta Schio a Ekaterinburg: lotta alla pari per metà gara, poi cede

di Vittorino Bernardi

EKATERINBURG 77SCHIO 46EKATERINBURG - Tredicesima e penultima giornata diper il Beretta Famila Schio che in Russia, sul parquet dell’Ummc primo del girone eha ceduto di 31 punti. È stata una prestazione notevole fino a metà gara per le arancioni che mercoledì 20 febbraio ospiteranno le russe del Nadezhda Orenburg: impegno da vincere per ricorrere il sesto posto nel girone e agguantare i. Ad aprire è Torrens dopo 22” con Lavender a impattare al 2’. È partita a difesa totale per il 6-4 al 4’ e 10-6 al 6’ con Quigley. È spettacolo in campo, le scledensirimasta a Schio influenzata, giocano bene, conimpediscono alle avversarie di allungare: 20-13. A chiudere il primo quarto 23-13 con un 2+1 da fantabasket è la lunga Griner. L’Ummc ha classe tecnica, chili e centimetri per il 27-17 di McBride al 15’. Non molla Schio, con Gruda e Gemelos recupera 33-27 al 19’. A fil di sirena del riposo Masseman infila una tripla per il 36-27. Terzo quarto, il Beretta alza il ritmo gioco per attaccare il canestro, ma l’Ummc non è campione d’Europa per caso, in difesa e nei recuperi è magistrale: con Torrens e McBride allunga 42-27 al 25’., ma la russe sono di un altro pianeta e allungano 60-34 al 30’. Ultimo quartocon il Beretta a giocare in surplace e l’Ummc a non infierire. Domenica per il campionato le arancioni giocheranno a Lucca.: McBride 8, Beliakova, Torrens 11, Baric 7, Beglova 2, Vieru 1, Petrushina, Vanderslot 13, Masseman 8, Griner 14, Musina 2, Veedeva 11. All.: Miguel Mendez.: Fassina, Masciadri ne, Lisec 5, Crippa, Gruda 16, Battisodo 6, Andrè ne, Lavender 8, Quigley 4, Gemelos 7, Micovic ne. All.: Pierre Vincent.: Juras (Serbia), Kaludjerovic (Montenegro), Tetik (Turchia).: Vouk (Bielorussia).: tiri liberi, da due, da tre: Ummc 13/18, 26/59, 4/15; Beretta 6/7, 14/44, 4/17. Rimbalzi offensivi/difensivi: Ummc 19/38, Beretta 6/28. Nessuna uscita per falli. Parziali: 23-13, 36-27 (13-14), 60-34 (24-7), 77-46 (17-12).