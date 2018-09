Il Bassano stecca la prima: vince il Tezze sul Brenta per 1-0

di Francesco Bordignon

, impegnato a Tezze sul Brenta nella sua prima storica partita in un campionato. Si puntava la Promozione, è invece Prima Categoria, è comunque una sfida amara perché Frachesen e compagni non riescono a ribaltare il(al 40’ del primo tempo) nonostante un rigore concesso dall’arbitro sbagliato dallo stesso capitano ed una superiorità numerica nell’ultima mezzora di gioco.Si sapeva che per i giallorossi non sarebbe stata una passeggiata, in Prima Categoria ci sono molte squadre solide e con talento, maabbastanza l’ambiente giallorosso, che voleva sicuramente iniziare con la vittoria e mettere subito in chiaro chi fosse la favorita alla Promozione in Promozione. Invece un pizzico di sfortuna, poco cinismo (il rigore calciato abbastanza debolmente), l’incapacità di sfruttare a pieno la superiorità numerica, ha portato alla sorprendente sconfitta della truppa di Maino., con l’allenatore ex Berretti che non ha potuto convocate Salomon e Xamin, Meneghetti non al 100%, ma di sicuro il(una età media di 21 anni, la più giovane della categoria)La partita:e schiera Scaranto, Benetti, Frangu, Ceccato, Frasson, Bonaguro, Costa, Scaragatta, Savio, Frachesen e Maistrello, solo panchina per Nicola Meneghetti mentre, come anticipato dalla stessa società, tribuna per Salomon e Xamin. Prima frazione gestita dai giallorossi che però si scontrano con il muro locale: ial primo ed unico tiro in porta del Tezze. Nella ripresaFrachesen si porta sul dischetto mala (debole) conclusione del capitano locale, al 20’ il portiere viene espulso per un fallo sempre su Battistella, ma anchee porta a casa i tre punti. Bassano che da una parte si è scontrato contro una difesa molto chiusa ed una avversaria che ha atteso, dall’altra può recriminare con se stessa il rigore fallito e le due occasionissime per Savio non sfruttate.con il ritorno del “Terzo Tempo” e, sperano i tifosi giallorossi, l’arrivo dei primi punti.