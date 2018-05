di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Doppia bella nuova novità domaniper gli appassionatiche sorge a cavallo tra le province di Vicenza e Trento. La prima: apre dopo la lunga chiusura estiva il(telefono 0445 630233), con i prati circostanti coperti in parte da una leggera coltre di neve. L’apertura al momento è limitata ai fine settimana. Lariguarda il ripristino delsulla catena delche a inizio maggio è stato inibito all’uso: per le copiose nevicate invernali la seconda passerella (installata da un paio di anni) risultava fortemente danneggiata.Per evitare incidenti o peggiocon protagonisti spericolati escursionisti l’amministrazione comunale si è subito attivata per la sistemazione della passerella così da rendere ancora agibile il sentiero. «Rilevati i danni alla passerella ci siamo sentiti con ilche ha in gestione il sentiero e il presidente Giovanni Beato - spiega il- è stato celerissimo ad affrontare il problema, risolto in due settimane. Grazie al prezioso lavoro della loro squadra è stato possibile sistemare la passerella pericolante e recuperare così la totale e sicura transitabilità del sentiero».Molto frequentato in primavera come in estate: nel collegareoffre agli escursionisti una vista panoramica straordinaria sulla Valleogra e sulla Vallarsa. «Era fondamentale sistemare quanto prima il cedimento. Come amministrazione siamo sempre in prima linea per il mantenimento dei nostri sentieri.- conclude Cunegato - il Cai di Montecchio Maggiore per il lavoro e la collaborazione che dura proficuamente col nostro Ente da diversi anni».