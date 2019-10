Dalla caccia al tesoro con delitto alla danza delle streghe: arriva Halloween

di Roberto Cervellin

VICENZA - Nella notte di, un assassino si nasconde tra i vicoli del centro di Vicenza. Chi riuscirà a trovarlo?Nella città del Palladio scattaSi tratta di uno degli appuntamenti clou della celebre festa che, tra il pomeriggio delanimerà il cuore del capoluogo con mostri, streghe e scheletri.potranno ballare dalle 21 all'una e mezza di nottesenza disturbare i residenti. Sì, perché saranno dotati dila spesa per il noleggio - con musica trasmessa dai dj. Anche, tra le 17.30 e le 20.30avranno il loro silent party. In questo caso per le cuffie ci sarà un prezzo speciale per famiglia diIn piazza dei Signori, invece, si potranno “esorcizzare gli spiriti” tra. Infine, come detto,prenderà il via la caccia al tesoro a squadre con percorsi da seguire ed enigmi da risolvere per scovare un fantomatico assassino. ll premio per la prima classificata saràInformazioni su www.theend.thebigblue.it.