Franco Barbiero il coach di 5 promozioni sconfitto dal male a 52 anni

di Vittorino Bernardi

DUEVILLE - Lo sport provinciale piange la scomparsa a 52 anni di, una vita dedicata al basket, da giocatore prima e allenatore poi. Nel ruolo di coach dal 1996 al 2001 con un record nazionale diha trascinato ildalla Prima divisione alla B2 maschile. È stato un combattente in panchina, straordinario a plasmare tra i diversi giocatori quel cima da “spogliatoio” che trasforma una buona squadra in una eccezionale.Franco Barbieriall’ospedale San Bortolo di Vicenza, vinto da una malattia combattuta per un paio di anni. Ha lasciato i genitori Pina e Lino, il fratello Mauro e la sorella Manuela. Le esequie saranno celebratenella chiesa parrocchiale di Vigardolo, suo paese natale. La società Basket Sportschool Dueville ricorda così l’allenatore. «Franco ci ha salutato. Se n'è andato nel mese di luglio, lo stesso (era esattamente il 4 luglio) in cui é nata la sua creatura, la Sportschool. In un discorso di qualche anno fa disse che noi della Sportschool dovremmo farci il segno della croce dicendo: nel nome del Padre, del Figlio e di Franco Barbiero. Ed è proprio cosi, perché senza Franco non esisterebbe la Sportschool; ci sarebbe un'altra società e a Dueville si farebbe comunque pallacanestro, ma non sarebbe la stessa cosa. Lui ci ha insegnato che in una società sportiva il valore dello sport deve andare di pari passo con: la lealtà, l'amicizia, la tolleranza, l'orgoglio. Noi abbiamo ildi portare avanti i suoi insegnamenti, perché finché esisterà la Sportschool, Franco sarà sempre con noi. Ciao Franco, conoscerti è stato un privilegio, da oggi ogni nostra vittoria sarà anche una tua vittoria».