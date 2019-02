Scialpinista 29enne cade: intervento di soccorso a quota 1800

di Vittorino Bernardi

FOZA - Intervento poco dopo le 13 di ieri, sabato 9 febbraio, di una squadra del Soccorso alpino di Asiago inviata dal 118 in località Portule in aiuto dellaM.P. di Biella. La giovane, in escursione con altre due persone, erariportando una probabile. Arrivati con il fuoristrada ai Larici i soccorritori hanno proseguito in motoslitta e poi nell'ultimo tratto con gli sci d'alpinismo. Arrivati a circahanno prestato le prime cure alla ragazza: caricata poi in una barella è stata trasportata, anche con l'aiuto del compagno, fino al rifugio Larici e lì caricata in un'ambulanza diretta all'ospedale di Asiago.