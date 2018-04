Fiamme nel disco bar: colonna di fumo, focolaio vicino al bancone

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Intervento notturno dei vigili del fuoco con l’alle 4.20 di ieri, domenica, per l’incendio divampato all'interno di unin via del Lavoro. Un automobilista di passaggio alla vista di unauscire dalle finestre del locale, chiuso, ha chiamato il 115. Giunti sul posto con tre squadre i pompieri sono penetrati nel localee con l’utilizzo di una termocamera sono riusciti a individuare l’origine del focolaio postoDopo lo spegnimento delle fiamme sono iniziate le operazioni di aereazione del locale, completamente invaso dal fumo. Il disco bar al momento dell’incendio era chiuso. Il fumo è penetrato anche al piano terra dell’edifico dove si trova l’esercizio commerciale di una pelletteria. Le operazioni di aereazione anche nel negozio. Le cause del rogo, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.