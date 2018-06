Federcaccia Vicenza cerca nuove guardie giurate venatorie volontarie

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Guardie volontarie venatorie cercasi per tutelare flora e fauna e combattere ilnel Vicentino. Federcaccia Vicenza ha organizzato unall'esame di abilitazione per nuove. Il corso si svolgerà a Schioin orario serale con frequenza obbligatoria. Quello di guardia giurata venatoria volontaria è un ruolo di responsabilità e di alta utilità: una risorsa per garantire sicurezza e ildell’attività venatoria e non solo. Il contributo dei volontari è un modello che Federcaccia intende valorizzare perchè rende onore alle persone che scelgono di dedicare parte del loro tempo libero a unsul territorio. Al termine del corso i partecipanti sosterranno l’esame Regionale per la verifica dell’idoneità allo svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta alle guardie venatorie volontarie. Iscrizionialla mail: davide.gasparini@federcacciavicenza.it.