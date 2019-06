Esche avvelenate con chiodi messe nei giardini per uccidere i cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTICELLO CONTE OTTO - È allarme a Cavazzale tra i proprietari di cani dopo dei lanci di bocconi avvelenati non per le strade, ma nei giardini di famiglie che possiedono un cane. Sono due i casi in pochi giorni segnalati sulla pagina Facebook “Sos cittadini Monticello Conte Otto”. Una barboncina è morta nel giardino della sua casa di via Dante, dove ha ingerito dei bocconi azzurri di carne con chiodi e lumachina, il veleno usato in agricoltura contro le lumache, lanciati da mani ignote. Pur in cura dal veterinario la barboncina è morta dopo dieci giorni di sofferenze. È andata meglio a un labrador che dopo avere ingerito un boccone trovato nel suo giardino di via Dalmazia è riuscito a vomitare con bave alla bocca e tremori. Portato dalla proprietaria dal veterinario il cane si è ripreso ed è fuori pericolo. I cani non sono al sicuro nei giardini di casa.