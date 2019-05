È polemica a Schio per il sondaggio Swg sulle comunali. Lunedì arriva Salvini

di Vittorino Bernardi

SCHIO - È polemica politica in città per le amministrative di domenica 26 maggio, con il sindaco Valter Orsi sotto attacco da parte delle opposizioni. Da inizio settimana la società Swg ha avviato un sondaggio con chiamate telefoniche agli scledensi per elaborare le intenzioni di voto nel primo turno e del probabile ballottaggio per l’elezione del sindaco tra i 4 candidati in corsa, con giudizio politico degli stessi: Valter Orsi, primo cittadino in carica per la civica Noi cittadini; Ilenia Tisato per la Lega Nord; Leonardo Dalla Vecchia per il Partito Democratico e Marco Vantin per il Movimento 5 Stelle. Alcuni avversari del sindaco Orsi si stanno chiedendo se il sondaggio sia stato commissionato dall’amministrazione comunale, quindi pagato con il denaro di tutti i cittadini. Oggi il sindaco Orsi ha emesso un comunicato per smenite le voci della piazza. «In questi giorni che precedono le elezioni amministrative nel nostro Comune, alcuni cittadini ricevono una telefonata sul numero fisso di casa che chiede di esprimere la propria preferenza elettorale nei riguardi dei candidati sindaci. Precisiamo che il sondaggio condotto da Swg, un istituto accreditato, non è stato commissionato dal Comune di Schio, ma da un soggetto privato». C’è attesa politica in città perchè alle 19 di lunedì 13 maggio in piazza dello Statuto il ministro degli Interni Matteo Salvini terrà un comizio per le Europee e in appoggio al candidato sindaco della Lega Ilenia Tisato. I gruppi No global dello scledense sono in fibrillazione per possibili contestazioni.