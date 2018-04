Due titoli italiani a Ivrea per i canoisti della Valbrenta

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA. Nelle gare dell’ICF World Ranking Canoa Slalom, ad Ivrea, in Piemonte, gli atleti delconquistano, unae due secondi posti anche nella gara internazionale che ha visto al via, sulla Dora Baltea, ben 137 atleti provenienti da sette nazioni straniere.Le gare svolte nel week-end erano valide per il, per la selezione della squadra azzurra e per la gara Internazionale Ranking.La squadra valligiana si è presentata ad Ivrea con buone prospettive, confortata dai positivi risultati conseguiti nelle prime gare agonistiche della stagione, in vista anche deidi metà luglio ed è riuscita a conquistare due titoli tricolori e una medaglia d’argento.Nel K1 femminile la valligianaha dominato la gara in 108.34, davanti alle giovanissime del CC Ferrara Marta Bertoncelli (113.25) e Francesca Malaguti (116.43), rispettivamente argento e bronzo. Il Cck Valstagna ha conquistato un altro titolo italiano nelladel K1 femminile con, che hanno preceduto il team di Ferrara.Nella gara della canadese C1 maschile medaglia d’argento per(99.74), preceduto sul traguardo da Raffaello Ivaldi (Marina Militare, 96.80) e terzo gradino del podio tricolore per Gabriele Ciulla (Subiaco, 109.57).Nelle selezioni azzurre, ottima performance di Eleonora Lucato nel K1 e Paolo Ceccon nel C1, entrambi classificatisi al secondo posto.Martedì 2 maggio nuovo appuntamento per la canoa fluviale a Tacen, in Slovenia, dove i ragazzi del Cck Valstagna, allenati da Luca Costa e Matteo Pontarollo, affronteranno l’ultima gara di selezione per le categorie Senior e Under 23.