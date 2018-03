Due giorni di solidarietà: 600 atleti al palasport per la Coppa Italia di Ju-Jitsu

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Oltre 600 atleti di arti marziali, in età dai 4 agli oltre 70 anni, domani sabato 17 e domenica 18 marzo si sfideranno PalaRomare per l’. La manifestazione nazionale rientra nell’ambito del progetto: raccolta di fondi che la Città di Schio in collaborazione con le squadre di Protezione civile del territorio ha attivato lo scorso anno a seguito del sisma che ha colpito la città umbra nel 2016. Obiettivo è una raccolta fondi per contribuire aper giovani e sportivi. Stamattina in municipio si è svolta la conferenza stampa per l'aggiornamento sulle iniziative del progetto “Adotta una palestra a Norcia”, scattato nel 2017 grazie al “gemellaggio solidale” promosso daldi Daniela De Pretto (http://karateschio.it ) e dall'amministrazione scledense, con l'associazione Sistema Tattiche Difensive di Norcia e il suo maestro Livio Cesare Proia (https://www.sistematattichedifensive.com). Questa mattina è stato consegnato un, pari alla somma di libere offerte raccolte in vari punti, di cui 6 mila euro grazie all'attività della Protezione civile. È orgoglioso l’dell’appuntamento di arti marziali di domani e domenica. «Torniamo ad appoggiare con grande orgoglio questa importante manifestazione sportiva che porta a Schio 600 atleti, ma la cosa più importante è fare ripartire la palestra a Norcia grazie al contributo che Schio è riuscita a esprimere con la propria solidarietà. Lo sport riesce sempre a unire e a essere solidale».da presidente dell'associazione Sistema Tattiche Difensive, ha sottolineato come lo sport, le arti marziali in particolare, diano all'individuo una grande opportunità per imparare a superare gli ostacoli. Domani alle 11 (salvo anticipo in caso di pioggia) ilsfilerà in centro storico: da piazza Garibaldi a piazza Falcone e Borsellino. Nell’area adiacente al palasport saranno aperte delle bancarelle con prodotti tipici di Norcia. All’interno del PalaRomare domani dalle 9.30 sono previsti dei seminari fino alle 17 quando si svolgerà la cerimonia di apertura della Coppa Italia 2018 di Ju-Jitsu. Dalle 18 alle 21 i primi combattimenti, con ripresa domenica, per le varie categorie d’età, dalle 9.30 alle 17 circa.