Ecco “Schiodinzolando”: festival del cane

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Appuntamento, domani 20 maggio, per i proprietari e appassionati di cani: alla Fabbrica Alta di via Pasubio è programmata, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Enpa Thiene-Schio, per sensibilizzare al tema degli. Sarà un pomeriggio di festa per adulti e bambini con protagonisti i cani, sia di razza che bastardi. Saranno allestiti banchetti e stand sul tema.14.30 apertura iscrizioni per la sfilata; 15 sfilata aperta a tuttii cani, 16.30 dimostrazione dia cura del”associazione cinofila “I cani del tribolo” e alle premiazioni. Ospite d’onore sarà il, da circa 11 mesi in forza ai consorzi di polizia locale Alto e Nordest Vicentino del comandante unico Giovanni Scarpellini. Info: Riccardo 370.3017958, Federica 347.2796801. In caso di brutto tempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 27 maggio.