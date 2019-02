Topo d’auto usa il bancomat rubato e finisce nei guai

di Vittorino Bernardi

SANTORSO - Preso e denunciato per furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito ilche il 14 gennaio nel parcheggio di un supermercato in paese ha forzato la portiera di un’auto e rubato un cellulare del valore di un centinaio di euro e un portafoglio con 350 euro e un bancomat. Che nell’immediatezza è stato utilizzato perin banche di Schio e Thiene. Inoltre il bancomat è stato utilizzato dal ladro per l’acquisto presso un supermercato di Thiene di unI carabinieri della stazione di Piovene con la visione dei filmati della videosorveglianza dei luoghi di passaggio del topo d’auto sono risaliti alla sua identità:che vive in una roulotte ad Albaredo d’Adige (Verona). Nella perquisizione i militari hanno trovato il televisore acquistato con il bancomat rubato, ilche indossava il giorno del furto.