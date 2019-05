Contestata a un odontoiatra un’evasione fiscale di mezzo milione di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMANO D’EZZELINO - A un odontoiatra con lo studio in paese la guardia di finanza ha contestato un’enorme evasione fiscale. Il 49enne S.B. tra il 2014 e il 2018 non avrebbe dichiarato compensi per. Un’evasione fiscale che sarebbe maturata anche con un'ingiustificata, gonfiando. Dall’indagine delle fiamme gialle l’odontoiatra avrebbe alleggerito il proprio carico fiscale aumentando l’importo del canone di locazione dello studio e con l’assunzione della moglie avrebbe ottenuto indebite risorse finanziarie a favore della società dentistica. Il tutto per diminuire le tasse da versare al fisco. Il professionista ha respinto ogni accusa ed è deciso a dimostrare l’infondatezza della contestazione della guardia di finanza.