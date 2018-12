I gioielli che non immaginereste mai: la collana di capelli e l'anello di sale

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - C'è il. C'è l'. E c'è laIl futuro racchiuso in un monile prezioso. Aldi Vicenza spille e orecchini del domani trovano posto nel nuovo spazio espositivo visitabileSi tratta della terza edizione di una mostra che ha per protagonistiallestiti da 9 curatori di fama internazionale. Si tratta di Pascale Lepeu, Cristina Boschetti, Massimo Vidale, Patrizia di Carrobbio, Marie-José van den Hout, Chichi Meroni, Alba Cappellieri, Gabriele ed Emanuele Pennisi e Olga Noronha.Nei saloni al piano terra della basilica palladiana i gioielli provengono in gran parte da. Ci sono pezzi avveniristici come ledi Camille Moncomble, ormamento studiato per valorizzare gli occhi. Tra le novità, come detto, le ciocche che, per Kerry Howley, diventano una collana da indossare. Ecco poi il conduttore d'oro di Naomi Kizhner, l'anello di cristalli di sale di Iona Brown e quello indi Hilary Sanders, ladi Naomi Filmer, che blocca le mani della modella.Nella sala moda spuntano lea forma di ballerina in metallo dorato di Marcel Boucher e quelle. Non manca infine ladove spicca il ciondolo in oro del 1890.