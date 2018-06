Chiusa una bisca clandestina: poliziotti presi a morsi e graffi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - La polizia di Stato sabato ha scoperto unain città, in via Verdi, nel seminterrato del negozio di telefonia Digi Mobil. Alle 16.30 gli agenti di una pattuglia sono entrati nell’attività commerciale per operare un blitz: hanno cercato di aprire una porta chiusa, ma la responsabile A.F., una romena di 50 anni residente in città, si è parata loro davanti e ha dato il via a uno show di urla in romeno. Non solo: hagli agenti che hanno chiamato rinforzi. In via Verdi si sono precipitate due pattuglie: degli agenti hanno bloccato la donna che ha, altri hanno aperto la porta e per una scala sono scesi in un seminterrato trasformato in una bisca, dove hanno trovato tre giocatori impegnati a: i romeni I.P.S. di 37 anni e N.N.C. di 47 e un moldavo irregolare di 39. I tre sono stati accompagnati in questura dove sono stati denunciati per gioco d’azzardo, assieme alla donna denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento del gioco d’azzardo.