di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Niente bicchieri dné lattine. E nemmenomeno pirotecnico ma più sicuro in centro storico. Lo vuole il sindaco di Vicenzache, per la festa diha fatto la lista di ciò che nel salotto cittadinoSu tutti, spicca come detto il divieto di consumareVietata inoltre la loro vendita. Il tuttoI trasgressori rischieranno multe salate fino a 500 euro. Non è finita. Proibiti anchesia all'ombra della basilica che vicino a scuole, ospedale e cliniche.In effettii saluterà il 2019 con musica, balli e concerti che scatteranno alle 16 del pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno.precederanno la notte dance in programma dalle 22 con dj e ballerine. Sul palco accanto all'albero di Natale si alterneranno, tra gli altri,