Premio di duemila euro a chi ritrova la cagnolina Lola

di Vittorino Bernardi

ALTAVILLA VICENTINA - Una ricompensa diè a disposizione di chi ritrovadell’età di 1 anno “rapita” nel primo pomeriggio dell’8 dicembre nel parcheggio della pizzeria Turè. Quel giorno di festa la proprietariaaveva lasciato la cagnolina all’interno dell’auto per piangere al momento di risalire sul mezzo: un finestrino infranto e l’amata Lola. Da quel giorno la signora Monica ha lanciato più appelli sui social con richieste d’aiuto per riabbracciare la cagnolina. Con l’appoggio delle sezioni Enpa locali negli ultimi giorni, dopo più segnalazioni a vuoto, Monica Magnani ha aperto su Facebook il profilodove si può leggere un disperato appello. «Cara Lola, ho sperato in un miracolo fino all'ultimo, purtroppo i miracoli a volte non avvengono. Ovunque tu sia, spero che tu stia bene e che tu possa rendere felice le persone come hai fatto con noi. Spero che tu possa perdonarmi.. Resterai sempre il mio cane felice! La tua mamma». I legittimi proprietari della cagnolina sono disposti a offrire 2 mila euro di ricompensa pur di riportarla a casa. Telefoni: 345.5023118 e 347.2387244