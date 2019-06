Camionista senza patente provoca un incidente da ubriaco e fugge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO/MONTECCHIO MAGGIORE - Un camionista moldavo di 41 anni, G.A. residente a Vicenza, si è messo nei guai perchè ha combinato una serie di guai da ubriaco. Con la patente ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica, ieri pomeriggio mentre era alla guida di un pezzo pesante lungo via Molinetto ad Arzignano ha tamponato una Audi condotta dal serbo 27enne K.A. di Arzignano. Anziché scusarsi il camionista ha inveito ed è ripartito in direzione di Montecchio Maggiore. L’automobilista si è messo a inseguire il camion e ha telefonato alla polizia locale. Poco dopo gli agenti hanno notato il camionista impegnato a fare rifornimento in una stazione di servizio in viale Europa a Montecchio Maggiore. L’uomo apparso in stato di alterazione è stato sottoposto all’etilometro con risultato positivo di 2,50 grammi/litro. Nell’identificazione è emerso che è privo di patente, ritirata dalla polizia locale di Vicenza per un fatto analogo. Per il moldavo è scattata una denuncia penale per guida in stato di ebbrezza. A suo carico scatterà una pesante sanzione, anche di oltre 8 mila euro.