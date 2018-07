Malore, camionista accosta e muore il giorno prima del suo compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA - È morto sul lavoro,al volante sul suo tir il giorno prima del suo sessantesimo compleanno. Come riporta il Giornale di Vicenza, camionista di Marostica, poco dopo le 7 di ieri nel percorrere l’A21 che collega Torino a Piacenza per rientrare nella sede di lavoro (Busato trasporti di Cittadella) avrebbe accusato una fitta al petto. Per non mettere a rischio la vita delle persone in transito, ha rallentato ed è riuscito a fermare il mezzo pesante a, ma non a chiamare il soccorso sanitario perchéNella manovra di parcheggio Umberto Orellusi ha sbandato e ciò ha indotto degli automobilisti in transito a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del Suem di Stradella che hanno certificato il decesso dell'uomo per cause naturali. Umberto Orellusi ha lasciato la moglie Sofie e i figli Nicolò, Filippo e Riccardo. Le esequie saranno celebrate alle 16 di lunedì nella chiesa di Maria Assunta a Marostica.