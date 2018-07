Bullo 19enne taglia un tendine della mano a un 20enne per una sigaretta negata

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Ennesimo atto di violenza in città, sabato sera, da parte della, composta in buona parte da africani diresidenti in città e Comuni limitrofi, che da aprile 2017 provoca risse, aggressioni e danneggiamenti agli arredamenti urbani, privati e pubblici. Poco dopo le 22.30 di ieri l’altro il 20enne scledenseè stato accoltellato dal 19enne, pregiudicato residente a Thiene, colto in flagranza di reato da due vigilantes dell’istituto, all’esordio nel servizio voluto dal sindaco Valter Orsi e da Giovanni Scarpellini, comandante della polizia locale Alto Vicentino. Da quanto emerso l’aggressore alla richiesta negata di una sigaretta dal 20enne L.D.R. ha estratto da una tasca un coltello e lo ha colpito a una mano e al braccio. Sotto gli occhi dei vigilantes in servizio che hanno fermato Othmane Alouani e fatto intervenire la polizia locale e carabinieri che hanno proceduto al suo arresto per. Il ferito è stato ricoverato all’ospedale di Santorso per il taglio a undella mano.