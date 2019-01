"Dalla Bassa", Slow Food pubblica 4 racconti inediti di Brera, curatore un bassanese

di Gigi Bignotti

Il legame frae il Nordest si arricchisce di un nuovo "capitolo" grazie ae a un docente universitario veneto. E' infatti curata da(«Bassanese, non vicentino» tiene subito a precisare in stile breriano), "Dalla Bassa" l'ultima raccolta di racconti del Gran Padano, di cui proprio quest'anno ricorre il centenario della nascita: un comitato ad hoc - presieduto da un'altra docente univeristaria, la prof. Renata Crotti - sta lavorando agli eventi celebrativi che vedranno il transito del Giro d'Italia dalla natìae culmineranno nel galà all'Autunno pavese del 18 ottobre prossimo (con almeno una "puntata" anche a Nordest pare in primavera).Brera - nato nel 1909 come il suo amico e campionissimo- è stato il giornalista sportivo più famoso del secolo scorso: chiamato anche "Gioann del Po", "Poeta degli stadi" (cit. G, direttore del Gazzettino di cui era grande amico), GranGiuan (cit. Andrea Maietti), Il libero della Bassa o l'Arcimatto (dal titolo di una sua celeberrima rubrica sul Guerin Sportivo) ha coniato millanta neologismi oggetto anche di tesi di laurea e scritto un libro anche per il Gazzettino ("Petrarca Padova, una sfida all'Italia", 1988) .L'associazione internazionale Slow Food, attraverso l'omonima casa editrice, ha appena pubblicato "Dalla Bassa" la raccolta dei 4 racconti inediti, scritti in gioventù (fine anni Trenta da un Gianni Brera non ancora ventenne). Il volumetto di 90 pagine (costo 10 euro) è frutto del lavoro di archivista di Dario Borso e del figlio di, figlio di Gianni, che ha scritto la postfazione. Le pagine raccontano i luoghi di nascita, della Bassa padana. Con la semplicità dei 19 anni - ma da cui traspare già l'arte che lo porterà ad essere il padre della letteratura sportiva - e con l'immediatezza dello scrittore in erba rivela già la sua passione per il cibo, per la tavola e l'umanità che vi ruota attorno. Ecco spiegato perchè Slow Food l'ha inserito nella collana "Piccola biblioteca di cucina letteraria". Da ricordare che una Bibbia dell'enogastronomia italiana resta tuttora "La Pacciada" scritta nel 1973 da Brera insieme al grande enologoIL CURATORE -, 69 anni, bassanese di Cartigliano, docente di filosofia alla Statale di Milano neopensionato, racconta che «la dedizione per Brera affonda le sue radici nei primi anni 60 quando sulla corriera che mi portava a scuola in quel di Bassano divoravo gli scritti del giornalista che poi ho seguito attraverso le sue cronache, le rubriche, i passaggi tv, ovviamente i libri (la bibliografia è molto amplia, ndr) e che spero di poter seguire ancora visto che ci sono altri racconti, di tema non eno-gastronomico, ritrovati grazie alla mia passione per gli archivi e le ricerche storiche».