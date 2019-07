Sira, 4 anni, finisce nella roggia fangosa e rischia di morire: salvata dai vigili

di Luca Pozza

BOLZANO VICENTINO - Una, Sira, 4 anni, è finita in una, rischiando di morire, ma alla fine è stata salvata dagli agenti della centrale operativa della Polizia locale Nordest Vicentino. A lanciare l'allarme, nel pomeriggio di ieri, lunedì, è stato un residente che ha notato il cane intrappolato all'interno di un fossato in località Cà Benetti nel comune di Bolzano Vicentino.Una pattuglia del distaccamento di Sandrigo ha raggiunto in pochi minuti il posto, dove sono stati attirati da un gemito di sofferenza proveniente dal tunnel di scolo sottostante il tratto autostradale della autostrada A31, senza riuscire a vedere l'animale,e pertanto impossibilitato ad uscirne autonomamente. Il cane, visibilmente scosso e stremato anche a causa delle elevate temperature, è stato immediatamente soccorso e portato in una posizione di sicurezza grazie all'utilizzo dell'attrezzatura in dotazione agli agenti, in attesa dell'arrivo sul posto gli operatori del Servizio veterinario dell'Ulss 8, con i quali congiuntamente si è poi proceduto a recuperare l'animale estraendolo dal fossato, traendolo così in salvo.Sira è stata riconsegnata alla legittima proprietaria che, commossa, ha ringraziato i poliziotti e l'operatore del servizio veterinario per il loro tempestivo ed essenziale intervento.