Blitz della polizia locale all’ex hotel Eden: trovati quattro abusivi

di Vittorino Bernardi

SCHIO - In un blitz all’di viale dell’Industria la polizia locale Alto Vicentino questa mattina ha trovato quattro soggetti abusivi, nei confronti dei quali scatteranno dei provvedimenti. A seguito di segnalazioni di privati cittadini su un via vai di soggetti dall'ex hotel Eden che da anni è in disuso ed è in custodia all'IVG (Istituto Vendite Giudiziarie) di Vicenza il sindaco Valter Orsi ha chiesto alla polizia locale e all’ufficio tecnico dei controlli mirati.Chiesta l’autorizzazione per l', ottenuta alle 13.10 di ieri 28 agosto, questa mattina è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra polizia locale e ufficio tecnico. La porta d’ingresso è statae all’interno gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini hanno rilevato la presenza di. È stata pure documentata la precaria situazioneche si aggiunge alla dichiarazione diespressa dal Comune nel sopralluogo eseguito il 20 luglio 2016. Il verbale dell’odierno sopralluogo verrà trasmesso immediatamente al Custode (IVG) per l'eventuale presentazione di denuncia-querela ai sensi art. 633 c.p. (invasione di edifici da parte di meno di 10 persone, perseguibile a querela della persona offesa) per chiedere lo; al Comune di Schio per l'emissione di un’ordinanza che obblighi il Custode a realizzare misure diatte a impedire l'accesso di "invasori": sia per ragioni igienico-sanitarie che per la non agibilità dell'immobile; nonché per la presa in esame della posizione dei due cittadini italiani e all'Ufficio Immigrazione della questura di Vicenza al fine di esaminare la posizione in Italia dei due stranieri.