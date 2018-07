Bimbo chiuso solo in casa mentre dorme: si sveglia e rischia di cadere dal balcone

VICENZA - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 9.30 a Vicenza per soccorrere un bambino chiuso in casa, che si era sporto pericolosamente da un balcone al quarto piano di un condominio. L'allarme è stato dato alla sala operativa del 115 da alcuni passanti che hanno visto il bambino piangere, affacciato al poggiolo. I pompieri, intervenuti anche con l'autoscala, hanno raggiunto il quarto piano dove due operatori hanno recuperato il bambino. Il piccolo era stato lasciato in custodia dalla mamma a un parente, che a sua volta era uscito di casa, chiudendo la porta mentre il bimbo stava ancora dormendo. È stato riconsegnato alla madre.

