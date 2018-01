Incendio in un'abitazione, pompieri salvano una nonna di 103 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Salvata daiunarimasta bloccata dal fumo al piano superiore di un’abitazione dopo un principio d’incendio divampato al piano terra di. I pompieri intervenuti dal locale distaccamento con due automezzi hanno raggiunto la donna al piano superiore portandola giù, mentre altri componenti della squadra spegnevano le fiamme, che hanno interessato delle masserizie e una porta. La centenaria è stata presa in cura dal personale del Suem e portata in ospedale per dei controlli. L'incendio potrebbe essere divampato a causa di un circuito elettrico.