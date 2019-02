Bocconi avvelenati alla colonia felina: 2 gatti morti e 3 salvati in extremis

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Nuovo episodio nel bassanese dicontro i gattida parte di mani ignote. La sede territoriale della Lav ha denunciato alle forze dell’ordine e ieri sui social l'ennesimo caso disul territorio. L'episodio risale a venerdì dì 15 febbraio, protagonisti i gatti dellaLa signora che gestisce la struttura ha trovato due gatti morti e tre con sintomi da avvelenamento: soccorsi daI servizio veterinaro della Asl sono stati salvati appena in tempo. I responsabili della Lav Bassano sono severi. «Sono atti gravissimi che coinvolgono sempre più animali e che sono frutto di persone dal: gli animali muoiono tra atroci sofferenze. Ricordiamo che l'uso di esche avvelenate èInoltre le sostanze velenose costituiscono fonte di inquinamento ambientale, avvelenando catena alimentare, suolo e falde acquifere. Per prevenire e contrastare il fenomeno il Ministero della Salute ha prorogato di un anno l'ordinanza di divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati. Ricordiamo che l'uccisione e il maltrattamento di animale è, punito con il carcere in violazione della Legge 189 art. 544 bis e ter. Ci auguriamo che ilvenga al più presto individuato, atti così meschini non dovrebbero accadere in una città civile. Le autorità competenti sono state allertate».