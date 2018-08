Bassano 1903 si inizia! Mister Maino: "Un sogno". Il ds Giacometti: "Ci rinforzeremo ancora".

di Francesco Bordignon

, con i primi allenamenti a Sacro Cuore sotto gli ordini di mister Checco Maino. Una nuova nascita per i colori giallorossi, accompagnati dal Gruppo Grappa e i Fedelissimi che hanno accolto i ragazzi con cori e fumogeni, facendo capire che non sarà certo la categoria a pesare sul tifo dei vari aficionados della squadra del lungo Brenta.sarà invece il giorno della, dove la squadra giallorossa si allenerà (sfruttando che agli impianti sportivi di Casteltesino) fino a domenica. Ricordiamo della bella iniziativa della società che ha invitato i propri tifosi al ritiro, non si sono fatti certo pregare i Fedelissimi che organizzeranno una(grazie anche alla nuova griglia regalata dal presidente Campagnolo) e con birra (Ingross) offerta a tutti i presenti.Per quanto riguarda la squadra, mancano ancora dei tasselli, come spiega. “Manca ancora qualche ragazzo, sicuramente un difensore centrale e un centrocampista. Cerchiamo anche una prima punta con determinate caratteristiche e che possa essere ideale per il gioco del nostro allenatore – continua il dirigente – in più un terzo portiere giovane che voglia crescere”. Quello che si cerca è l’esperienza. “La squadra è giovane, quelli che arriveranno saranno giocatori che hanno già calcato campi di categoria”. La difficoltà soprattutto è sul non sapere ancora la categoria, visto che non si è ancora certi se sarà Prima Categoria o Promozione. “, cercando di fare il massimo che sia Promozione o Prima Categoria”.Parole anche per l’allenatore. “Emozione fortissima iniziare questa nuova avventura, per me poi un– spiega il tecnico – da quando ho smesso di giocare, 20 anni fa, ho sempre sognato di allenare il Bassano. Ripartiamo da qui: per noi non è certo un punto di arrivo ma un punto di partenza per una avventura insieme ai ragazzi e a questa nuova società”.presente al raduno. Portieri: Manfrè Nicolò, Scaranto Christian. Difensori: Benetti Manuel, Frangu Ilir, Frasson Nicolò, Gallina Leonardo, Meneghetti Nicola, Ziliotto Ilario. Centrocampisti: Maistrello Giacomo, Ceccato Nicholas, Comarin Riccardo, Frachesen Marco, Torresan Filippo, Xamin Davide. Attaccanti: Bertollo Marco, Savio Devid, Cosma Nicolò.A prescindere dalla categoria,: il clima di affetto dei tifosi, la voglia della società e una rosa di tutto rispetto (che sia Promozione o Prima Categoria) fanno presagire il meglio.