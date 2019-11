Trova i ladri in casa, uno tenta di aggredirlo e gli danneggia l'auto

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARBARANO MOSSANO (Vi) - Attimi di paura ieri pomeriggio per un 44enne, residente a Barbarano Mossano, in via Fornesette, che tornando a casa nel tardo pomeriggio ha sorpreso una banda di malviventi all'interno della sua proprietà. L'uomo, secondo poi raccontato ai carabinieri della locale stazione, giunti sul posto con una pattuglia dopo l'allarme al 112, stava rientrando, accompagnato da un amico, quando ha notato vicino alla sua abitazione, in prossimità del cancello carraio, una Volkswagen Golf nera con a bordo un individuo.Pochi istanti dopo i due amici hanno visto uscire quattro persone con il: per "coprirsi la fuga" uno di loro ha colpito, con un oggetto contundente, il parabrezza anteriore e un finestrino dell'auto, per poi fuggire a bordo della stessa Golf. La banda è riuscita a rubare del denaro all'interno della casa, anche se la somma è ancora in fase di quantificazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.