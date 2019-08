di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Da “” a “”, dai gialli dialle avventure diI libri, si sa, non si possono solo leggere, ma pure. Da oggi anche allaSono oltrei titoli in formato audiolibri che ladi Vicenza ha messo gratuitamente a disposizione dei lettori.Ci sono i classici della letteratura italiana come “” di Carlo Levi e i saggi disulla sessualità, l'“” di Omero e il “Processo” diGli iscritti alla rete delle biblioteche vicentine possono accedere ale ascoltare il proprio libro ovunque. L'importante naturalmente è avere uno smartphone o un tablet.Per usufruire del servizio, bisogna entrare nel portaledi biblioinrete.medialibrary.it, loggarsi, andare sulla sezione audiolibri, scegliere il testo e. Nello stesso portale sono da tempo attivi il, scaricabili sui dispositivi, e l'edicola digitale per la consultazione dei periodici.