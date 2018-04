Asta d’arte per i terremotati marchigiani di Montefortino

di Vittorino Bernardi

MARANO VICENTINO - Un’asta d’arte per raccogliere fondi per realizzarenel Comune di(Fermo), colpito dalin Umbria e Marche, è stata organizzata. All’appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale e dal gruppo “Marano Vic.ino a Voi” hanno aderito(Basaglia, Bernardi, Busana, Carollo, Cavedon, Chester, Lanzaretti, Manet, Martini, Mosele, Sartori, Testolin, Tosarelli, Vitali e Zanin) che mettono all’asta alcune delle loro opere: il ricavato saràal progetto “Un forno per Montefortino”.Su Facebook il gruppoha lanciato un invito, non solo per i maranesi. «Stiamo raccogliendo soldi per la costruzione di un panificio nel comune di Montefortino in provincia di Fermo, colpito dal terremoto del 24 agosto del 2016. Dopo vari eventi, supportati dalla generosità di molte persone e associazioni, siamo a proporre un'asta di opere d'arte gentilmente offerte da pittori che già hanno collaborato ad altre iniziative. Vi aspettiamo e confidiamo nella vostra partecipazione».