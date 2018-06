Entra in auto nel cimitero, distrugge dieci tombe. «Scusate mi sono sbagliato»

di Vittorino Bernardi

FARA VICENTINO -. A combinare il disastro un anziano che attorno alle dieci e mezza ha oltrepassato alla guida della propria macchina il cancello di ingresso del cimitero. L'uomo di 84 anni ha difficoltà di deambulazione e per questo ha pensato di giungere guidano fino a ridosso delle tombe dei propri cari. Ma qualcosa non ha funzionato. Nel percorre i vialetti, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Nordest Vicentino, ha perso il controllo del mezzo ed è salito con la vettura su alcune tombe. Alla fine ne ha danneggiate una decina. Con grande senso civico l’84enne è uscito dal cimitero e si è recato in municipio per segnalare con rammarico il disastro compiuto. Un dipendente comunale ha messo in sicurezza la zona delle tombe danneggiate che saranno riparate al più presto.